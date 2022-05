METEO – CROLLO delle TEMPERATURE sull’ITALIA dopo il CALDO RECORD, i dettagli

Bolla d’aria calda sull’Italia, ma ha le ore contate

Il mese di maggio sta giungendo alla sua conclusione condizionato dall’azione di una goccia fredda giunta nel Mediterraneo centrale. La sua azione tra il nord Africa e le due Isole Maggiori, oltre a riportare condizioni meteo a tratti instabili, ha richiamato una bolla d’aria rovente sull’Italia. Nel corso della giornata di ieri le colonnine di mercurio si sono portate diffusamente al di sopra dei +30°C, ma con punte anche di +36/+37°C sulle regioni centrali tirreniche ed entroterra delle due Isole Maggiori, facendo registrare diversi record. Il caldo intenso ha tuttavia le ore contate, entro lunedì aria più fresca favorirà un diffuso calo termico.

Ieri caldo record tra Lazio, Toscana e Liguria, tutti i dati

La bolla d’aria calda in risalita dal nord Africa ed i venti da terra richiamati dalla bassa pressione sulla Sicilia, hanno determinato valori mensili record, registrati dalle centraline di rilevamento gestite dall’Aeronautica Militare e dell’ENAV, tra Toscana e Lazio nonché sulla Liguria. A Firenze Peretola è stato registrato il record mensile di +36.1°C, superando i +35.0°C del maggio del 2009. Pisa S. Giusto con i suoi +34.0°C ha stabilito un nuovo record di maggio, superando i +32°C del 2011. Nuovo record mensile anche per la città di Grosseto, che con i +35.4°C ha superato i +33.6°C del 2005. Non solo la Toscana, ma ieri è stata una giornata da caldo record anche per il Lazio; stabiliti infatti nuovi record mensili per le stazioni di Roma, in particolare Urbe con i suoi +34°C ha superato il record precedente di +33.1°C risalente al 1977. Roma Fiumicino con i suoi +33.5°C stabilisce il nuovo record, superando i +31.4°C del 1977, mentre la stazione meteo di Roma Ciampino con i suoi +34.1°C si è fermata ad 1 decimo dal record di +34.2°C del 2008. Sempre nel Lazio, caduto anche il record di +31.6°C del 2006, dopo i +32.6°C registrati ieri, a Pratica di Mare, così come è stato stabilito il nuovo record a Viterbo con i +34.3°C superando i +32.3°C del 2003. Caldo record anche per la Liguria, con i +32.8°C di Genova, superando i +32.3°C del 1975.

Crollo delle temperature nel weekend, più sensibile al nord

Meteo – Una saccatura accompagnata da masse d’aria più fresche si sta estendendo dalla Scandinavia al centro Europa, interessando anche parte d‘Italia nelle prossime ore. In particolare correnti più fresche faranno il loro ingresso nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, dove è atteso un calo consistente delle temperature, anche di 8-10°C rispetto ai valori degli ultimi giorni. Oggi, infatti, si toccheranno i +30°C solo sul Piemonte, mentre sul Friuli i valori massimi non andranno oltre i +21/+23°C. Calo termico graduale anche sul resto d’Italia, con massime che sul centro Italia non andranno oltre i +32/+33°C delle centrali tirreniche. Domenica l’aria fresca si estenderà a gran parte del Paese con temperature in ulteriore calo ed inferiori ai +30°C anche al centro-sud. Sul nord domani difficilmente si andrà oltre i +19/+21°C, passando quindi su valori inferiori alle medie del periodo. Calo termico solo momentaneo, dalla prossima settimana tendenza al nuovo aumento. Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Temperature in graduale ripresa dalla prossima settimana

Il calo termico sarà solo una breve parentesi. Già nel corso della prossima settimana le temperature torneranno ad aumentare su tutto il Paese, portandosi al di sopra delle medie del periodo già da martedì da nord a sud. Caldo che tornerà a farsi intenso a partire dalle due Isole Maggiori, con punte fino a +35/+37°C tra martedì e mercoledì, poi con l’avvio del mese di giugno una nuova intensa ondata di caldo potrebbe raggiungere tutta Italia, con punte fino a +40°C! Rimanete aggiornati!

