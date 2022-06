METEO – Da oggi parte l’ESTATE METEOROLOGICA con irruzione del CALDO AFRICANO e TEMPERATURE fino a 40°C

Al via l’estate meteorologica

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Come sappiamo, le stagioni meteorologiche e quelle astronomiche sono ripartite in diverso modo. L’estate meteorologica ha inizio il 1 giugno e finisce in 31 agosto, mentre quella astronomica avrà inizio con il solstizio d’estate che sarà il 21 giugno e avrà fine il 23 settembre con l’equinozio d’autunno. La stagione estiva prende quindi il via e lo fa condizioni meteo in Italia proprio tipiche dell’estate. Infatti un promontorio anticiclonico di matrice africana si trova esteso sul Mediterraneo portando bel tempo sulla Penisola Italiana ed anche caldo che inizia a farsi intenso. Da segnalare solo dell’instabilità pomeridiana sulle Alpi a causa di infiltrazione più fresche in quota che darà luogo ad acquazzoni e temporali.

Ponte del 2 giugno con bel tempo e caldo intenso

Tra la giornata di domani e quella di venerdì il promontorio africano andrà a rinforzarsi maggiormente sul Mediterraneo centrale portando elevata stabilità atmosferica sulla Penisola Italiana. Festa della Repubblica quindi con bel tempo in Italia, ma con instabilità pomeridiana sulle Alpi. Nella giornata di venerdì avremo ancora tempo stabile ma con nuvolosità medio-alta in transito a causa di infiltrazioni umide in quota, ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio ancora instabilità sulle Alpi con acquazzoni e temporali e localmente anche sull’Appennino centro-settentrionale. Temperature in ulteriore aumento grazie alla risalita di aria più calda da sud-ovest, con massime intorno ai 35°C al Centro-Sud e con punte anche di 38°C sulle Isole Maggiori.

Weekend con picco dell’ondata di caldo

I principali modelli fisico matematici mostrano per il primo weekend di giugno il promontorio africano estendersi dall’Africa nord-occidentale sul Mediterraneo centrale e i Paesi Balcanici, con un flusso di correnti calde e umide da sud-ovest verso la Penisola Italiana. Infiltrazioni umide in quota che porteranno quindi della nuvolosità medio-alta in transito in Italia ma in un contesto piuttosto asciutto grazie agli elevati valori di geopotenziale. Avvezione calda che porterà un ulteriore incremento delle temperature, le quali si porteranno su valori anche di 10-12 gradi sopra la media, con massime che arriveranno a raggiungere i 40°C, specie su Sardegna, Sicilia e Puglia.

Prossima settimana con alta pressione in cedimento, ma con ancora incertezze

Stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo, nel corso della prossima settimana il promontorio africano potrebbe cedere terreno sotto la spinta anche di una saccatura depressionaria di origine atlantica. Il modello GFS mostra un peggioramento meteo prima al Nord e poi in parte anche al Centro intorno alla metà della prossima settimana, soprattutto sul versante adriatico. Anche il modello europeo, seppure con le dovute differenze mostra una rinfrescata per la prossima settimana.

