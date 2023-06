Meteo – Depressione africana in risalita ad inizio settimana, maltempo anche intenso in arrivo in Italia: i dettagli

Tempo in miglioramento in Italia dopo un pomeriggio foriero di temporali

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in queste ore in miglioramento sullo stivale, come testimoniato anche dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, con solo qualche isolato rovescio insistente sulle aree più settentrionali del Paese. Le temperature, in questo contesto, non subiscono variazioni particolari rispetto ai valori che si sono spesso registrati recentemente.

Maltempo anche domani in Italia

L’attivazione di un flusso di correnti umide in risalita sul Mediterraneo centrale determinerà la prosecuzione del maltempo isolato anche nella prossima notte e già in estensione al nord a partire dal mattino. Le condizioni meteo tenderanno ad un ulteriore peggioramento nel pomeriggio con la formazione e lo sviluppo degli ormai consueti temporali termoconvettivi localmente intensi. Tempo che alla fine progredirà verso un miglioramento generale in serata.

Depressione africana in risalita porterà maltempo anche intenso al sud, specie in Sicilia

Ad inizio della prossima settimana l’evoluzione sinottica proposta attualmente dai principali centri di calcolo tratta di una nuova depressione africana in risalita dal settore nordafricano, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio attesi sulle aree più meridionali del Paese e in particolare in Sicilia, soprattutto nella giornata di martedì 6 giugno. Sul resto dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo, insisteranno invece piogge e temporali termoconvettivi.

Maltempo di natura termoconvettiva ad inizio settimana

L’inizio di settimana risulterà tutt’altro che stabile, con l’inizio di questa stagione estiva meteorologica contrassegnato da frequenti temporali, complice anche la reiterata assenza dell’Alta pressione. Maltempo di natura termoconvettiva pertanto interesserà il resto del Paese, con piogge e temporali principalmente nei settori interni con possibili occasionali sconfinamenti fin sulle aree costiere. In questo contesto, le temperature non subiranno a grandi linee significative variazioni, attestandosi intorno alla media del periodo o lievemente oltre.

