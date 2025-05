Meteo – Depressione nordafricana in transito con temporali e possibili nubifragi nelle prossime ore: i dettagli

Tempo instabile in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono andate se possibile anche peggiorando rispetto ai passati giorni, quando vi era soprattutto una forzante orografica a generare i temporali che prendevano vita, pertanto, specialmente nelle ore pomeridiane. Quest’oggi a generare instabilità è invece direttamente una depressione nordafricana che nelle prossime ore transiterà sul Canale di Sicilia, alimentando il forte maltempo, come vedremo nel presente editoriale.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale aveva destato sufficiente preoccupazione nel Dipartimento della Protezione Civile al punto tale da indurla a diramare già ieri un’allerta meteo valida per alcuni settori nella giornata odierna. Il maltempo non si è fatto attendere ed anzi, come specificato nel precedente paragrafo e come vedremo nel prossimo paragrafo, sembrerebbe acuirsi ulteriormente nel corso delle prossime ore.

Forte maltempo in arrivo nelle prossime ore, con possibili nubifragi

Nel corso delle prossime ore il passaggio della depressione nordafricana a cui si è accennato in precedenza determinerà un inasprimento del maltempo sulle regioni meridionali del Paese e in particolare tra Sicilia e Calabria, dove si attiveranno temporali e possibili nubifragi: essi, saranno più probabili lungo il versante jonico delle due regioni, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. L’instabilità, come vedremo nel prossimo paragrafo, si estenderà comunque a buona parte del sud e colpirà anche il nordest.

Contesto di maltempo in serata in Italia

Eravamo abituati negli scorsi giorni a commentare un miglioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese nelle ore serali: la giornata odierna inverte tale tendenza, con il tempo che andrà addirittura ulteriormente peggiorando, se possibile. Il maltempo si estenderà su buona parte del meridione e sulle regioni nordorientali, mentre si assisterà ad una maggiore stabilità sui settori centrali, con temperature che in questo contesto non subiranno ancora significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

