Meteo domani 15 maggio: tempo instabile e perturbato in Italia con temporali anche di forti intensità su queste regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli coperti su tutti i settori con piogge diffuse sulla Sicilia. Al pomeriggio tempo in peggioramento ovunque con precipitazioni diffuse, più intense specie sulla Sicilia. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo, con fenomeni su Puglia, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.