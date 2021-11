METEO – DICEMBRE esordisce con una PERTURBAZIONE POLARE in arrivo: tornano PIOGGE e possibili TEMPORALI

Pausa dal maltempo in Italia

Fin dalle prime ore della nottata odierna le condizioni meteo si sono ovunque evidenziate in rapido miglioramento con lo scivolamento della perturbazione verso i quadranti sudorientali. Ciò ha portato nel corso della giornata di oggi tempo pressoché stabile e asciutto ovunque, accompagnato persino da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Tale situazione si protrarrà anche nella serata corrente, seppur in un contesto climatico ancora particolarmente freddo.

Temperature spesso sotto 0 al centro-nord

Come accennato in precedenza, tali condizioni di generale stabilità sulla nostra Penisola sono tuttavia accompagnate da un clima piuttosto freddo soprattutto nelle ore notturne, quando le colonnine di mercurio hanno registrato temperature negative su diverse zone delle regioni centro-settentrionali. Ciò è dovuto allo scorrimento di correnti polari che sebbene dunque non portino effetti tangibili sul piano meteorologico, lo portano su quello termico, con le minime ovunque da nord a sud sotto i +10°C e massime altrettanto contenute.

Nuova perturbazione in arrivo sull’Italia

Pronti via però, una nuova perturbazione sta per interessare la nostra Penisola proprio con gli esordi del mese di dicembre, nonché primo mese di inverno meteorologico. Il peggioramento affonderà infatti a partire dalla giornata di domani mercoledì 1° dicembre sull’Italia stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e sarà di stampo polare marittimo. Piogge e possibili temporali torneranno dunque ad interessare lo stivale e non solo per domani, ma anche nei giorni seguenti. Quali saranno i settori maggiormente coinvolti?

CONTINUA A LEGGERE.