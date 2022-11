Meteo Dicembre – Stagione invernale alle porte, ma quali sono le aspettative? Ecco le ultime proiezioni

Residuo maltempo Domenica

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! La perturbazione che nella giornata di ieri ha interessato gran parte dell’italia centrale al momento sta interessando il meridione con piogge anche intense specie sulla Sicilia e sulla Sardegna. Qualche nevicata sarà ancora possibile in Appennino con aria più fredda al seguito, ma vediamo i dettagli.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD:Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord salvo residue piogge che dovrebbero interessare la Romagna. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito a partire da Nord-Ovest.

AL CENTRO: Tempo instabile al mattino sulle regioni centrali con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto su Marche, Abruzzo e Lazio. Neve fino a 1300-1800 metri sull’Appennino. Tendenza a miglioramento tra pomeriggio e sera con fenomeni in esaurimento ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE: Giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato sulle regioni del Sud dove avremo molte nuvole associate a piogge e temporali sia al mattino che al pomeriggio, più intensi su Puglia, Campania e Calabria. Ancora fenomeni in serata ma in graduale esaurimento, ampie schiarite sulla Sardegna. Per la prossima settimana i modelli confermano l’arrivo di una poderosa perturbazione che porterà deciso maltempo in italia, forte vento e quota neve in calo su tutta la penisola.

Perturbazione polare prevista per la prossima settimana, nuove conferme

Tendenza meteo – Conferma dei modelli matematici per l’arrivo di questa massa d’aria con annessa ciclogenesi sul Tirreno centro-settentrionale. Il vortice di bassa pressione richiamerà aria più fredda in quota, con neve fino a quote di bassa montagna sulle Alpi e in Appennino, anche abbondante. Nella giornata di domani valuteremo le zone più interessate da questa brusca fase di maltempo. Vediamo infine come potrebbe andare il mese di Dicembre.

Meteo Dicembre: ecco le ultime novità sull’inizio della stagione invernale

La stagione delle piogge sembra essersi ripresa: l’azione della Nina, in concomitanza con l’assorbimento dell’anomalia in Atlantico ed al passaggio degli indici AO e NAO verso valori negativi, potrebbe indicare la possibilità di anticicloni di blocco a latitudini più settentrionali rispetto all’Italia. Questo pattern potrebbe favorire la formazione di vortici depressionari sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Europa centrale. Pe questo sono attesi nei prossimi giorni flussi meridionali, qualche ingresso d’aria da est ed affondi atlantici fin verso il mese di Dicembre (e di conseguenza piogge sopra la media del periodo).

