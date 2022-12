Meteo – Dicembre super, possibile attacco artico in arrivo in Italia la prossima settimana con neve a bassa quota

Tempo in prevalenza stabile sia oggi che domani

Abbiamo assistito nella giornata odierna a condizioni meteo in prevalenza stabili e asciutte sulla nostra Penisola, salvo qualche eccezione di maltempo che ha interessato in primis le zone interne della Toscana e poi anche Umbria, Marche centro-settentrionali e bassa Romagna. Nella giornata di domani mercoledì 7 dicembre si ripeterà il medesimo quadro meteorologico odierno con plausibile interessamento anche del Lazio, con rovesci comunque mediamente deboli o moderati.

Irruzione polare dall’Immacolata

Un peggioramento delle condizioni meteo interesserà la nostra Penisola nella seconda parte della giornata di giovedì 8 dicembre, con l’arrivo di piogge e nevicate che, entro la notte successiva, potranno tornare ad imbiancare le pianure (scopri dove). Questo a causa di un vortice depressionario in arrivo dal Mediterraneo occidentale alimentato da correnti polari, che porterà comunque forte maltempo sulle regioni centro-settentrionali e, entro il Weekend, anche al sud in maniera localmente possibilmente anche intensa e a carattere di nubifragio.

Nuova irruzione per inizio settimana prossima?

Improvvisamente, nelle emissioni modellistiche della giornata odierna, l’evoluzione sinottica prospettata dai principali centri di calcolo, propende per una nuova irruzione questa volta di matrice artico marittima, ma con componente polare marittima, ad inizio della prossima settimana sull’Italia. L’evoluzione, su cui gravita ancora dell’incertezza, garantirebbe il ritorno della neve a bassa quota e finanche in pianura, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Irruzione artica, neve in pianura in Emilia?

Stando a quanto prospetta attualmente soprattutto il modello fisico-matematico GFS l’irruzione artica (con componente polare) potrebbe riportare per l’inizio della prossima settimana la neve a bassa quota sulle regioni settentrionali e finanche in pianura in Emilia, mentre nei settori centrali nevicate potrebbero attestarsi a quote collinari. Tale tendenza tuttavia è soggetta ancora a variazioni importanti e anche a totali ribaltamenti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito che potranno confermare o smentire quanto fin qui scritto.

