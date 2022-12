Meteo – Inverno, che botta! Sventagliata polare in arrivo, peggiora dall’Immacolata: torna la neve in pianura! I dettagli

Tempo in prevalenza stabile sull’Italia, ma con qualche eccezione di maltempo

Nella giornata odierna osserviamo condizioni meteo in prevalenza stabili sulla nostra Penisola, anche se non mancano eccezioni di maltempo che riguardano soprattutto le zone interne della Toscana: nel senese si registrano infatti disagi, esondazioni e allagamenti, con rovesci che comunque hanno raggiunto e raggiungono anche Umbria, Marche centro-settentrionali e bassa Romagna. Tali eccezioni sono dovute alla presenza ad alta quota di un flusso di correnti polari responsabile peraltro del contenimento delle temperature all’interno del media del periodo.

Prossime ore ancora maltempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno sostanzialmente invariate, con rovesci e possibili temporali anche localmente intensi che colpiranno le medesime aree dello stivale. Il tempo, di conseguenza, si manterrà comunque in prevalenza ancora stabile e asciutto, con temperature che, ancora una volta, si attesteranno su valori più o meno in linea con la media del periodo o un po’ oltre, soprattutto laddove è presente nuvolosità che ostruisce il fenomeno dell’inversione termica.

Domani ancora tempo in prevalenza stabile, peggiora dalla seconda parte dell’Immacolata

A fronte di quanto osservato nella giornata odierna, quella di domani mercoledì 7 dicembre non sarà molto differente, con le condizioni meteo che, stando a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo, appariranno in prevalenza stabili, fatta salva qualche eccezione isolata e perlopiù blanda sul medio Tirreno. Peggiora successivamente a partire dalla seconda parte di giovedì 8 dicembre a causa di un impulso polare, con prime piogge e rovesci sul medio-alto versante tirrenico (in espansione verso nord), con parziale possibile interessamento anche della Campania.

Venerdì neve in pianura verosimile in Piemonte, fino a bassa collina in Lombardia; forte maltempo al centro-nord

La giornata di venerdì 9 dicembre vedrà invece un netto peggioramento delle condizioni meteo, con maltempo polare che avvolgerà buona parte del centro-nord con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, specie sull’alto versante tirrenico. La neve, tra la notte e il mattino, può tornare a quote di pianura o prossime ad essa in Piemonte, a quote di bassa collina (e fino a 200/300 metri nel milanese) in Lombardia. Neve, anche abbondante, sull’arco alpino, in particolare centro-orientale, non escludendo comunque alcun settore. Tale previsione è ancora tuttavia soggetta a qualche variazione, vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

