L’ Arcobaleno, un fenomeno tipico della stagione primaverile. Tutto quello che c’è da sapere su questo spettacolare fenomeno.

Meteo didattica: come si formano gli Arcobaleni? – 3 Maggio 2018 – Partiamo dal presupposto che l’ arcobaleno è un fenomeno soggettivo in quanto il suo centro si trova sulla linea immaginaria che congiunge il sole con chi l’ osserva, esso si genera dalla rifrazione della luce all’interno delle gocce d’acqua rimaste in sospensione nell’atmosfera dopo un acquazzone. Come mai appare in determinati colori? 7 i colori con cui viene rappresentato convenzionalmente l’arcobaleno, si va dall’anello più interno di colore violetto fino a quello più esterno di colore rosso, passando in sequenza per l’indaco, il blu, il verde, il giallo e l’arancione. In realtà i colori reali dell’ Arcobaleno sono di più ma il nostro occhio non è in grado di distinguere tutto lo spettro ottico nelle sue tonalità. Esistono poi vari tipi di Arcobaleno, quelli doppi con la comparsa di un secondo arco, speculare al primo, generato da una doppia riflessione all’interno delle gocce d’acqua. Esistono quelli tripli o quadrupli con la luce solare che riflette non solo sulle gocce d acqua sospese nell’ atmosfera, ma anche su di una superficie acquea nei dintorni, creando archi secondari con angoli diversi dai primi due. L’arcobaleno può assumere anche la forma circolare oltre che ad arco, visibile per lo più dal finestrino di un aereo. […]