METEO – Diramata l’allerta della PROTEZIONE CIVILE per PIOGGE e FORTI raffiche di VENTO

Situazione meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il weekend sta per iniziare con un venerdì dai connotati decisamente stabili ma tuttavia caratterizzato da nuvolosità: osservando l’ultimo scatto satellitare si denota la presenza di nubi basse sulla Liguria, Toscana, Lazio, Campania e settori Tirrenici della Calabria. Nelle prossime ore assisteremo ad un progressivo aumento della nuvolosità sul resto della penisola. Questo grazie all’arrivo di una perturbazione di matrice artica che interesserà la nostra penisola.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Nelle prossime ore i cieli risulteranno ancora coperti al nord Italia, con nuvolosità medio-alta e qualche precipitazione sulle Alpi, nevose a partire dai 2100-2200 metri. Sul resto della penisola avremo ancora cieli a tratti coperti ma senza precipitazioni associate. Peggiora in serata al nord con piogge e nevicate ad alta quota, con fenomeni specie sulle regioni di nord-est; altrove non sono previste variazioni di rilievo. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 9 aprile.

Meteo domani: weekend con maltempo in arrivo

Meteo sabato – AL NORD: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi dai 1300-1500 metri; sereno su Emilia Romagna e Liguria. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sul Triveneto con ancora neve sui rilievi, variabilità asciutta altrove. In serata maltempo su Emilia Romagna e Veneto, con neve in calo fin verso i 1000 metri, stabile altrove. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito, sereno sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nuvolosità irregolare. Peggiora nella notte con piogge e nevicate dai 600-800 metri su Marche e Abruzzo. AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo stabile al mattino con nubi sparse su Campania, Molise, Basilicata e Sardegna, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in estensione sul resto del meridione, soleggiato solo sulla Sicilia. In serata ancora stabilità diffusa con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori, schiarite solo sulla Sardegna. Vediamo cosa accadrà nella giornata di domenica.

