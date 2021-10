METEO – Disturbi di MALTEMPO ancora attivi in ITALIA, ma con TEMPERATURE in lieve aumento; i dettagli

L’Anticiclone alza la testa

Dopo oltre due settimane di assenza, l’Alta pressione azzorriana torna a spingere verso la nostra Penisola e lo fa in maniera ancora poco convinta, tanto che le correnti più fredde attualmente centrate sul settore balcanico, continuano comunque ad infiltrarsi nel Mediterraneo centrale e provocare già da questo pomeriggio isolate piogge con possibile attività elettrica associata sulla Sardegna. Ciò comporterà comunque condizioni meteo perlopiù stabili sullo stivale, anche se tra stasera e domani domenica 17 ottobre non mancheranno dei disturbi.

Molto freddo in Italia, soprattutto se relazionato al periodo

Nella giornata di ieri una saccatura di origine artico marittima ha lambito la nostra Penisola portando temperature decisamente basse per il periodo, soprattutto per quanto concerne valori minimi, spesso compresi tra i +2°C e i +5°C anche in pianura sulle regioni centro-settentrionali, dove localmente si sfiora comunque persino lo 0. Nonostante questo le condizioni meteo si sono rivelate generalmente stabili, tuttavia oggi infiltrazioni di correnti umide stanno già portando un peggioramento che è destinato ad espandersi nelle prossime ore.

Maltempo si centrerà solo su alcuni settori dello stivale

Attualmente le suddette correnti fredde si sono posizionate in pieno settore balcanico come scritto in precedenza, da dove non mancano comunque di infiltrarsi nel Mediterraneo centrale e portare condizioni di maltempo (isolato) sulla Sardegna. Le proiezioni dei principali centri di calcolo mostrano nelle prossime ore lo spostamento del nucleo instabile verso sudest, andando ad interessare specifiche aree della Sicilia e non solo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

