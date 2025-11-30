Meteo domani 1 dicembre: nuova fase instabile in Italia con piogge su alcune regioni

Al Nord: Molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge da isolate a sparse specie sulla Liguria. Al pomeriggio precipitazioni in estensione al Nord-Est con neve sulle Alpi dai 1000 metri. In serata e nottata ancora cieli nuvolosi con residui deboli fenomeni tra Liguria ed Emilia Romagna. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio piogge sparse sulla Toscana e locali piovaschi anche su Umbria e Lazio. In serata e nottata residui fenomeni sulle coste tirreniche, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.