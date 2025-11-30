Meteo domani 1 dicembre: nuova fase instabile in Italia con piogge su alcune regioni

Situazione sinottica europea
Saccatura depressionaria che si muove sull’Europa centrale con piccola goccia fredda in movimento sul Mediterraneo centrale, portando delle piogge sull’Italia. Alta pressione delle Azzorre sul basso Atlantico con massimi al suolo intorno a 1035 hPa appena ad ovest delle omonime Isole. Flusso perturbato che scorre più a nord con diversi minimi al suolo profondi fino a 960 hPa nei pressi dell’Islanda.
Previsioni meteo per domani, 1 dicembre
Al Nord: Molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge da isolate a sparse specie sulla Liguria. Al pomeriggio precipitazioni in estensione al Nord-Est con neve sulle Alpi dai 1000 metri. In serata e nottata ancora cieli nuvolosi con residui deboli fenomeni tra Liguria ed Emilia Romagna. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.
Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio piogge sparse sulla Toscana e locali piovaschi anche su Umbria e Lazio. In serata e nottata residui fenomeni sulle coste tirreniche, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.
Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile durante la giornata con cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, salvo maggiori addensamenti sulla Sardegna con locali piovaschi. Tra la serata e la notte tempo per lo più asciutto con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.