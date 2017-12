Meteo domani 1 Gennaio 2018: piogge e temporali sparsi sull’Italia con neve in montagna

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge diffuse specie sui settori centro-occidentali, neve oltre i 900/1100 metri sull’arco alpino. Al pomeriggio fenomeni più intensi in spostamento verso Est con forti piogge attese su Friuli e alto Veneto, quota neve costante sui rilievi. in serata ampie schiarite a partire da Piemonte, Liguria e Lombardia. Temperature in diminuzione nei valori massimi, stazionarie le minime Venti moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.