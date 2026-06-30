Meteo domani 1 luglio: goccia fredda che si muove verso il Mediterraneo portando temporali e calo termico

Situazione sinottica europea Robusto anticiclone delle Azzorre con massimi di pressione al suolo sull’Atlantico intorno a 1030 hPa ed in estensione verso i settori occidentali dell’Europa. Una saccatura depressionaria si muove invece sui settori centrali del continente iniziando ad interessare anche il Mediterraneo con un aumento dell’instabilità e un modesto calo termico. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con un profondo minimo di pressione intorno a 990 hPa tra Groenlandia e Islanda.

Previsioni meteo per domani, 1 luglio

Al Nord: Al mattino cieli parzialmente nuvolosi al settentrione ma solo qualche piovasco sulle Alpi tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio in arrivo piogge e temporali specie al Nord-Ovest. In serata e nella notte maltempo verso il Nord-Est con temporali anche intensi tra Veneto, Friuli e Romagna. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti da deboli di direzione variabile a forti dai quadranti settentrionali dalla serata. Mari da poco mossi ad agitati.

Previsioni meteo per domani, 1 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio qualche acquazzone o temporale in sviluppo nelle zone interne. In serata nuvolosità in aumento, specie sul versante adriatico con locali piogge ed anche dei temporali sulle coste. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi, in rinforzo l’Adriatico dalla serata.

Previsioni meteo per domani, 1 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari e delle Isole Maggiori, con fenomeni in movimento sul versante tirrenico, localmente fin sulle coste specie sulla Calabria. In serata torna la stabilità con progressive schiarite. Nella notte piogge in arrivo sulle coste di Molise e Puglia settentrionale. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

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