Meteo Domani 1 Marzo 2018: maltempo sull’ Italia con piogge e nevicate fino in pianura

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con nevicate diffuse fino al piano e lungo le coste. Al pomeriggio ancora maltempo con neve fino in pianura o localmente anche lungo le coste. In serata ancora neve al piano su Emilia Romagna e Nord-Est, a tratti mista sulle coste della Romagna, più asciutto altrove. Temperature minime in aumento e massime localmente in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali o orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.