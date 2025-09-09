Meteo domani 10 settembre: inteso maltempo in Italia con piogge e temporali, ecco le regioni più colpite

Situazione sinottica europea Saccatura che si muove sul Mediterraneo centrale spingendo verso la Grecia un promontorio anticiclonico e portando un netto peggioramento con maltempo sull’Italia. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi fino a 1030 hPa mentre un altro campo di alta pressione è presente sulla Russia. Profonda e vasta struttura depressionaria tra Islanda e Isole Britanniche con minimo al suolo intorno a 990 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali diffusi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora maltempo soprattutto al Nord-Est. In serata e nottata residui fenomeni sul Triveneto, tempo in miglioramento altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio ancora piogge sparse. Tra la serata e la notte ancora dei temporali tra basso Lazio e Abruzzo, migliora altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse sulla Sardegna e locali fenomeni sulla Campania, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio migliora sulla Sardegna, locali fenomeni in arrivo su settori tirrenici e Sicilia occidentale. Tra la serata e nottata nuvolosità in aumento con piogge sparse, specie sul versante tirrenico, schiarite sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

