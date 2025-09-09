Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Meteo domani 10 settembre: inteso maltempo in Italia con piogge e temporali, ecco le regioni più colpite

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 10 settembre 2025: passaggio perturbato sul Mediterraneo con maltempo intenso e temporali diffusi al Centro-Nord

Previsioni meteo in Italia per domani 10 settembre 2025

Situazione sinottica europea

Saccatura che si muove sul Mediterraneo centrale spingendo verso la Grecia un promontorio anticiclonico e portando un netto peggioramento con maltempo sull’Italia. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi fino a 1030 hPa mentre un altro campo di alta pressione è presente sulla Russia. Profonda e vasta struttura depressionaria tra Islanda e Isole Britanniche con minimo al suolo intorno a 990 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali diffusi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora maltempo soprattutto al Nord-Est. In serata e nottata residui fenomeni sul Triveneto, tempo in miglioramento altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio ancora piogge sparse. Tra la serata e la notte ancora dei temporali tra basso Lazio e Abruzzo, migliora altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse sulla Sardegna e locali fenomeni sulla Campania, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio migliora sulla Sardegna, locali fenomeni in arrivo su settori tirrenici e Sicilia occidentale. Tra la serata e nottata nuvolosità in aumento con piogge sparse, specie sul versante tirrenico, schiarite sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

