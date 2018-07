Meteo domani 11 luglio 2018: qualche disturbo in più interesserà le regioni settentrionali e parte di quelle centrali con acquazzoni e temporali, ancora tanto sole al sud Italia.

Meteo domani 11 luglio 2018: correnti instabili in arrivo sull’ Italia settentrionale e precipitazioni sparse, sole al sud – 10 Luglio 2018 – Una goccia di aria fredda in quota è presente sulla Germania associata a correnti instabili che raggiungono anche la nostra Penisola ed in particolare le regioni settentrionali come quelle adriatiche. Un robusto campo di alta pressione di matrice azzorriana si allunga invece fino alle isole Britanniche e alla Scandinavia con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa sulle omonime isole.