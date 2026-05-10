Meteo domani 11 maggio: maltempo al centro-nord con piogge sparse, ecco le previsioni

Situazione sinottica europea Un promontorio anticiclonico si muove dal Mediterraneo centrale verso quello orientale, lasciando spazio al transito di una saccatura atlantica in movimento da ovest verso est e portando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Vasta saccatura depressionaria che si allunga tra Atlantico e Penisola Iberica con un minimo al suolo intorno a 1005 hPa poco ad ovest del Portogallo. Flusso perturbato che si muove tra Islanda e Scandinavia con diversi minimi al suolo fino a 1000 hPa. Robusto anticiclone che si eleva dall’Atlantico occidentale verso nord-est fino a lambire l’Islanda e con massimi al suolo fino a 1035 hPa sul medio Atlantico.

Previsioni meteo per domani, 11 maggio

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse su Alpi e Prealpi, più intense su nord-est e Liguria di Levante. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata ancora residue precipitazioni tra Liguria, Trentino e Triveneto; migliora in nottata. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 maggio

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolate piogge sulla Toscana. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi con isolati piovaschi tra Toscana e Umbria. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli coperti sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, schiarite tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata ancora tempo del tutto stabile con addensamenti tra Calabria, Molise, Basilicata e Puglia. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

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