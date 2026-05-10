Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Domenica 10 Maggio
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo domani 11 maggio: maltempo al centro-nord con piogge sparse, ecco le previsioni

di Gabriele Serafini

Meteo domani 11 maggio: instabilità protagonista con piogge e temporali in transito

Meteo domani 11 maggio: maltempo al centro-nord con piogge sparse, ecco le previsioni

Situazione sinottica europea

Un promontorio anticiclonico si muove dal Mediterraneo centrale verso quello orientale, lasciando spazio al transito di una saccatura atlantica in movimento da ovest verso est e portando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Vasta saccatura depressionaria che si allunga tra Atlantico e Penisola Iberica con un minimo al suolo intorno a 1005 hPa poco ad ovest del Portogallo. Flusso perturbato che si muove tra Islanda e Scandinavia con diversi minimi al suolo fino a 1000 hPa. Robusto anticiclone che si eleva dall’Atlantico occidentale verso nord-est fino a lambire l’Islanda e con massimi al suolo fino a 1035 hPa sul medio Atlantico.

Previsioni meteo per domani, 11 maggio

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse su Alpi e Prealpi, più intense su nord-est e Liguria di Levante. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata ancora residue precipitazioni tra Liguria, Trentino e Triveneto; migliora in nottata. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 maggio

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolate piogge sulla Toscana. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi con isolati piovaschi tra Toscana e Umbria. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli coperti sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, schiarite tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata ancora tempo del tutto stabile con addensamenti tra Calabria, Molise, Basilicata e Puglia. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Seguici su Google News

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

Gabriele Serafini

Tecnico Meteorologo certificato secondo lo schema WMO ed iscritto all'Associazione Meteo Professionisti (AMPRO); fondatore di Meteo Lazio nel 2014, realtà che vanta una rete di stazioni meteo private. Fornisce dati meteo e bollettini per svariate sedi di Protezione Civile nel Lazio.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto