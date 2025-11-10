Meteo domani 11 novembre: tempo stabile con la rimonta dell’alta pressione, solo locali piogge su questi settori

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione che si va espandendo sul Mediterraneo centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1020 hPa e che porta un netto miglioramento del tempo. Vasta e profonda struttura depressionaria che si muove invece sull’Atlantico fino a raggiungere le Isole Azzorre, minimo al suolo intorno a 975 hPa a ovest dell’Irlanda.
Previsioni meteo per domani, 11 novembre
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in transito al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e spazi di sereno, nuvolosità bassa sulla Liguria. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 11 novembre
Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo stabile. Al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con addensamenti in transito. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 11 novembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto, locali piogge sulla Sicilia. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e locali fenomeni solo su Calabria e Sicilia. Tra la serata e la notte tempo in per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
