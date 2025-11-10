Meteo domani 11 novembre: tempo stabile con la rimonta dell’alta pressione, solo locali piogge su questi settori

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto, locali piogge sulla Sicilia. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e locali fenomeni solo su Calabria e Sicilia. Tra la serata e la notte tempo in per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.