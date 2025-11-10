Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Lunedì 10 Novembre
Meteo domani 11 novembre: tempo stabile con la rimonta dell’alta pressione, solo locali piogge su questi settori

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 11 novembre 2025: alta pressione in espansione con tempo più stabile e tanto sole sul Mediterraneo, solo locali piogge al Sud

Previsioni meteo in Italia per domani 11 novembre 2025

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che si va espandendo sul Mediterraneo centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1020 hPa e che porta un netto miglioramento del tempo. Vasta e profonda struttura depressionaria che si muove invece sull’Atlantico fino a raggiungere le Isole Azzorre, minimo al suolo intorno a 975 hPa a ovest dell’Irlanda.

Previsioni meteo per domani, 11 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in transito al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e spazi di sereno, nuvolosità bassa sulla Liguria. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 11 novembre

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo stabile. Al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con addensamenti in transito. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 11 novembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto, locali piogge sulla Sicilia. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e locali fenomeni solo su Calabria e Sicilia. Tra la serata e la notte tempo in per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

