Meteo domani 18 novembre: maltempo verso il Centro-Sud con piogge e temporali anche intensi

Situazione sinottica europea Saccatura con minimo di bassa pressione intorno a 1010 hPa che si muove sul Mediterraneo centrale portando piogge e temporali sparsi sulle regioni del Centro-Sud. Un lobo del vortice polare si muove invece sulla Scandinavia con aria fredda di estrazione artico-marittima che punta l’Europa, diversi minimi al suolo profondi fino a 990 hPa. Campo di alta pressione in Atlantico con massimi intorno a 1030 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sull’Emilia Romagna con piogge sparse e neve in Appennino. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a spazi di sereno. Temperature minime e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi associati a piogge e temporali sparsi, più intensi sul basso Lazio. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge su sparse, più asciutto sulla Toscana. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con nuvolosità e schiarite, residue precipitazioni sull’Abruzzo. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su settori Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora maltempo con fenomeni anche intensi sui settori tirrenici, maggiori spazi di sereno sulla Sardegna. Tra la serata e la notte graduale miglioramento ma con residue piogge su Puglia, Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

