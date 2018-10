Meteo domani 11 ottobre 2018: forti piogge sui settori occidentali dell’ Italia, altrove per lo più asciutto

Al Nord: Al mattino maltempo con temporali localmente a carattere di nubifragio al Nord Ovest, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con acquazzoni e piogge sparse anche verso i settori orientali. In serata ancora piogge sparse su tutte le regioni con cieli generalmente nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti Orientali o Sud Orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.