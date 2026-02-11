Meteo domani 12 febbraio: nuova fase di maltempo in Italia con piogge, temporali e neve in montagna

Situazione sinottica europea
Flusso perturbato atlantico che scorre verso l’Europa centro-occidentale con una serie di depressioni profonde fino a 980 hPa. Questo pilota una saccatura depressionaria in affondo sul Mediterraneo centrale con approfondimento di un minimo al suolo di circa 985 hPa, portando una nuova fase di maltempo sull’Italia. Anticiclone delle Azzorre schiacciato sul basso Atlantico con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Anticiclone termico sulla Groenlandia con massimi di pressione al suolo fino a 1045 hPa.
Previsioni meteo per domani, 12 febbraio
Al Nord: Al mattino nevicate sparse sui rilievi alpini dai 1100 metri; qualche piovasco sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio isolate nevicate sulle alpi nord-occidentali dai 1300-1400 metri, nuvolosità in progressiva diminuzione altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 12 febbraio
Al Centro: Al mattino forte maltempo tra Lazio e Abruzzo con acquazzoni, temporali e neve in Appennino dai 1800 metri, coperto altrove. Al pomeriggio quota neve in calo con precipitazioni via via più deboli sui medesimi settori. In serata atteso un graduale miglioramento del tempo con nuvolosità alta e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.
Previsioni meteo per domani, 12 febbraio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni diffuse, anche intense sul basso versante Tirrenico e sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni peninsulari meridionali. In serata residuo maltempo sulla Calabria e sulla Puglia, con neve in Appennino dai 1400 metri circa, migliora altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.