Meteo domani 12 febbraio: nuova fase di maltempo in Italia con piogge, temporali e neve in montagna

Al Nord: Al mattino nevicate sparse sui rilievi alpini dai 1100 metri; qualche piovasco sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio isolate nevicate sulle alpi nord-occidentali dai 1300-1400 metri, nuvolosità in progressiva diminuzione altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino forte maltempo tra Lazio e Abruzzo con acquazzoni, temporali e neve in Appennino dai 1800 metri, coperto altrove. Al pomeriggio quota neve in calo con precipitazioni via via più deboli sui medesimi settori. In serata atteso un graduale miglioramento del tempo con nuvolosità alta e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.