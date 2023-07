Meteo domani 12 luglio: instabilità in arrivo su alcune regioni d’Italia con acquazzoni e temporali

Situazione sinottica europea

Una casta circolazione depressionaria è ancora posizionata tra Islanda, Scandinavia e Isole Britanniche con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa. Vasto e robusto promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale che si estende tra nord Africa e Mediterraneo centro-occidentale con elevati valori di geopotenaziale e di temperatura, anomalie positive anche nell’ordine di 10-12 gradi. Questo porta clima molto caldo sull’Italia con temperature localmente oltre i +40 gradi. Circolazione depressionaria anche in corrispondenza delle Isole Azzorre con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 12 luglio

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge e acquazzoni sulle Alpi e con sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi ancora lungo l’arco alpino, asciutto e soleggiato altrove. In serata insistono piogge e temporali sui settori alpini e in movimento anche verso la Pianura Padana, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

