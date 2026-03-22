Meteo domani 23 marzo: ancora piogge e acquazzoni sulle regioni del Sud Italia, più sole altrove

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con deboli piogge su Puglia, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni, specie zone interne. In serata e in nottata graduale miglioramento ma con residue piogge su Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.