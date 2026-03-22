Meteo domani 23 marzo: ancora piogge e acquazzoni sulle regioni del Sud Italia, più sole altrove

Situazione sinottica europea
Anticiclone delle Azzorre con massimi al suolo intorno a 1025 hPa sull’Atlantico che prova ad espandersi verso l’Europa occidentale. Circolazione instabile sul Mediterraneo centrale con correnti fredde dai quadranti nord-orientali che portano ancora acquazzoni sull’Italia. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con diversi minimi al suolo profondi fino a 970 hPa.
Previsioni meteo per domani, 23 marzo
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni ovunque. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 23 marzo
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni possibili su Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in locale rialzo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 23 marzo
Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con deboli piogge su Puglia, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni, specie zone interne. In serata e in nottata graduale miglioramento ma con residue piogge su Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.