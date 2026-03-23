Meteo Italia – instabilità verso il Sud poi nuovo affondo freddo con maltempo e neve a bassa quota

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore, residue piogge in Italia

Settimana che si apre con un anticiclone in espansione dell’Atlantico verso l’Europa occidentale e una circolazione depressionaria che si muove tra Mediterraneo centrale e Balcani. Condizioni meteo asciutte nella giornata odierna al Nord Italia mentre piogge e temporali sparsi interessano ancora il Sud. Fenomeni attesi soprattutto nelle ore pomeridiane e sulle zone interne, anche tra Abruzzo e Lazio.

L’alta pressione ci prova, maggiore stabilità tra Martedì e Mercoledì

Situazione sinottica che nei prossimi giorni vedrà un robusto campo di alta pressione in Atlantico il quale proverà una timida espansione anche verso il Mediterraneo centrale. Tra Martedì e Mercoledì attese condizioni meteo più stabili su buona parte dell’Italia, anche se qualche acquazzone pomeridiano potrà ancora svilupparsi sulle zone interne del Sud. Parentesi seguite da un nuovo affondo freddo comunque.

Da metà settimana torna il maltempo con un affondo freddo che riporta la neve

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che confermano una nuova irruzione di aria fredda in arrivo da nord direttamente verso il Mediterraneo centrale. Tra Giovedì e Venerdì nocciolo di aria molto fredda in quota e minimo al suolo in movimento lungo l’Adriatico. Atteso un generale calo termico con valori anche di 5-7 gradi sotto media specie sui settori orientali. Fenomeni in rapido movimento verso il Centro-Sud con neve fino a quote collinari.

Tendenza meteo: finale di marzo freddo ma con l’anticiclone in rimonta

Ultima decade di marzo che nel suo complesso vedrà clima piuttosto freddo in Italia con temperature di qualche grado sotto media in più occasioni. Tra il weekend e gli ultimi giorni del mese però ecco che l’alta pressione potrebbe tentare una nuova espansione dell’Atlantico verso l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo. Condizioni meteo che potrebbero dunque farsi stabili e con temperature in ripresa.

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