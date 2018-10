Meteo domani 12 ottobre 2018: migliora il tempo in Italia, residue piogge solo al Sud

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità ancora su Alpi occidentali ed Emilia Romagna ma senza fenomeni, schiarite più ampie altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari generalmente mossi o localmente molto mossi.