Meteo Domani 13 Luglio 2018: piogge e temporali ad iniziare dal Nord, aria fresca in arrivo

Al Nord: Al mattino tempo in peggioramento al nord ovest con nubi alternate a schiarite sempre meno frequenti, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio fenomeni temporaleschi in formazione sui settori alpini in rapida estensione verso le pianure, instabilità anche su Liguria e Triveneto. In serata temporali sparsi su quasi tutte le regioni salvo sulla Romagna, fenomeni localmente molto intensi. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti Meridionali. Mari generalmente mossi. […]