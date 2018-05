Meteo domani 13 maggio 2018: domenica con il maltempo e temporali molto intensi su diverse regioni, più stabile solo all’estremo sud

Al Centro: Al mattino tempo generalmente stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi sia sull’Adriatico che sul Tirreno. Al pomeriggio possibili acquazzoni e temporali specie tra Abruzzo e Marche, primi fenomeni anche in Toscana preludio dell’arrivo di una perturbazione. In serata tempo in peggioramento sul Tirreno e ultime piogge sull’Abruzzo, addensamenti a tratti compatti sulle zone interne ma con tempo stabile. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti Occidentali. Mari generalmente molto mossi o agitati.