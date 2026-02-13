Meteo domani 14 febbraio: vortice ciclonico in transito sul Mediterraneo, maltempo con piogge e neve

Situazione sinottica europea Vortice depressionario con minimo al suolo intorno a 985 hPa che si muove dalla Sardegna verso la Penisola italiana portando maltempo con piogge e temporali. Campo di alta pressione sulle Isole Azzorre con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Flusso perturbato che scorre più a nord con diversi minimi tra Islanda e Scandinavia profondi fino a 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 14 febbraio

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con precipitazioni sparse, neve sulle Alpi fin verso gli 800-1000 metri e in Appennino fino ai 1200-1300 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse con quota neve in lieve rialzo, più asciutto al Nord-Ovest. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con schiarite da ovest, salvo residui fenomeni tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli con neve a quote medie. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli nuvolosi su tutte le regioni ed associate piogge e temporali sparsi. Neve in Appennino oltre i 1400-1600 metri. In serata e nella notte ancora residui fenomeni sul versante adriatico. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in calo. Venti moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto tra Molise, Puglia e Basilicata. Al pomeriggio poche variazioni con maltempo insistente. In serata e nella notte ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

