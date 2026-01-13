Meteo domani 14 gennaio: nuvole anche basse al Nord ma poche piogge, maggiori schiarite al Centro-Sud

Situazione sinottica europea Promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo centrale con massimi al suolo fino a 1020 hPa proprio sull’Italia, dove il tempo si presenterà per lo più stabile salvo alcune eccezioni. Flusso perturbato che si muove ormai tra nord Atlantico e Scandinavia con valori minimi al suolo fino a 970 hPa nei pressi dell’Islanda. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi fino a 1030 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con molte nubi, anche basse e compatte su coste e pianure, con pioviggini sulla Liguria. Maggiori aperture tra Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con molti disturbi nuvolosi e locali piogge sulla Liguria. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con disturbi da nuvolosità bassa sul versante tirrenico e sole prevalente tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio poche variazioni con schiarite anche sul Lazio. In serata e nella notte ancora tempo stabile con nubi basse tra Toscana, Umbria e Lazio centro-settentrionale, con locali pioviggini sull’alta Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli prevalentemente soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità, salvo degli addensamenti bassi tra Puglia e Basilicata. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

