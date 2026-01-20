Meteo – Peggioramento in vista tra venerdì e weekend con serie di perturbazioni, atteso maltempo e nevicate abbondanti

Vortice ciclonico verso lo Stretto di Sicilia

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una circolazione depressionaria in movimento dalla Tunisia sullo Stretto di Sicilia, con minimo al suolo in approfondimento fino a 1000 hPa e goccia d’aria fredda in quota. Vortice ciclonico che porterà maltempo molto intenso su Sardegna, Sicilia e Calabria con rischio nubifragi e dalla serata precipitazioni sparse anche sul resto del Sud, con neve in Appennino fino a quote di bassa montagna e localmente fino a quote di alta collina. Tempo più stabile al Centro-Nord, parzialmente protetto da un campo di alta pressione con massimi al suolo fino a 1035 hPa sull’Europa centro-orientale. Clima invernale con temperature nella media e leggermente sotto media.

Ancora maltempo domani, poi migliora giovedì

Nel corso della giornata di domani il vortice depressionario andrà a muoversi a sud della Sicilia portando ancora maltempo al Sud sull’Isola siciliana, con fenomeni anche intensi soprattutto sui settori di Calabria e Basilicata. Sulla Sardegna condizioni meteo che inizieranno a migliorare. Stabile invece al Centro-Nord con anche ampie schiarite, salvo molti addensamenti su medio versante adriatico ed Emilia Romagna con locali fenomeni tra Abruzzo e Marche con neve in Appennino fin verso i 700-1000 metri. Nella giornata di giovedì il vortice depressionario si allontanerà verso la Grecia, lasciando spazio ad un graduale miglioramento anche al Sud. Ma da ovest si avvicina una perturbazione atlantica portando un aumento della nuvolosità al Nord-Ovest.

Tempo in peggioramento venerdì

Nel corso dei prossimi giorni una vasta circolazione depressionaria con diversi minimi al suolo sarà presente in Atlantico e si avvicinerà all’Europa. Giornata di venerdì che vedrà una profonda struttura depressionaria tra Isole Britanniche e Francia, con minimo al suolo fino a 955 hPa. Questa piloterà correnti umide e instabili anche sul Mediterraneo, portando un peggioramento prima al Nord-Ovest e nella seconda parte della giornata anche sul resto del Nord e sul medio versante tirrenico, con piogge e temporali anche intensi. Al settentrione possibili nevicate fino a quote molto basse, non escluse fino in pianure specie sul Piemonte.

Maltempo su gran parte dell’Italia nel weekend

Nel corso del weekend la struttura depressionaria a ridosso delle Isole Britanniche piloterà due impulsi instabili sul Mediterraneo che interesseranno l’Italia uno nella giornata di sabato ed una nella giornata di domenica. Giornata di sabato che dovrebbe vedere piogge e temporali su gran parte dell’Italia, con fenomeni più intensi sulle regioni tirreniche. Giornata di domenica con maltempo che dovrebbe interessare soprattutto il Centro-Sud, con precipitazioni intense e diffuse. Possibili nevicate abbondanti in Appennino. Vista la distanza temporale, presente ancora dell’incertezza con le previsioni che potrebbero variare. Temperature per lo più nella media o leggermente al di sotto. Serie di impulsi instabili che potrebbero arrivare anche durante la prossima settimana.

