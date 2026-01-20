Meteo – Prossima settimana dinamica con possibili diversi impulsi in arrivo anche sull’Italia con fasi di maltempo

Situazione meteo Italia

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato, ecco che un vortice depressionario va a muoversi tra Tunisia e Sicilia dispensando forte maltempo sulle Isole Maggiori e sulla Calabria, specie sui settori orientali delle regioni esposte alle forti correnti da sud-est. Su queste zone possibili nubifragi e forti venti e con rischio di mareggiate sulle coste. Più stabile invece al Centro-Nord, con disturbi nuvolosi ma poche piogge.

Ancora maltempo domani, poi migliora giovedì

Nel corso della giornata di domani il vortice depressionario andrà a muoversi a sud della Sicilia portando ancora maltempo al Sud sull’Isola siciliana, con fenomeni anche intensi soprattutto sui settori di Calabria e Basilicata. Sulla Sardegna condizioni meteo che inizieranno a migliorare. Stabile invece al Centro-Nord con anche ampie schiarite, salvo molti addensamenti su medio versante adriatico ed Emilia Romagna con locali fenomeni tra Abruzzo e Marche con neve in Appennino fin verso i 700-1000 metri. Nella giornata di giovedì il vortice depressionario si allontanerà verso la Grecia, lasciando spazio ad un graduale miglioramento anche al Sud. Ma da ovest si avvicina una perturbazione atlantica portando un aumento della nuvolosità al Nord-Ovest.

Torna il maltempo negli ultimi giorni della settimana

Tra venerdì ed il weekend una profonda struttura depressionaria, che si troverà centrata tra Isole Britanniche e Francia con minimo al suolo intorno a 960 hPa, piloterà una serie di impulsi instabili o sul Mediterraneo che porteranno maltempo a più riprese sull’Italia, prima al Centro-Nord e poi anche al Sud, con possibilità anche di nevicate fino a quote molto basse al settentrione.

Prossima settimana ancora con maltempo a più riprese?

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, la prossima settimana dovrebbe vedere una vigorosa ripresa delle correnti occidentali, con il flusso atlantico scorrere alle medie latitudini e trasportando diversi impulsi instabili. Impulsi instabili che dovrebbero interessare la Penisola Italiana con diversi minimi. Possibili dunque diverse fasi di maltempo sull’Italia che colpirebbero a più riprese gran parte del Paese. Ancora presto comunque per i dettagli.

