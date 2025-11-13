Meteo domani 14 novembre: nuvolosità in aumento ma ancora tempo asciutto in Italia, prime piogge al Nord-Ovest

Situazione sinottica europea Promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale con valori di pressione al suolo intorno a 1020 hPa, in progressivo cedimento. Circolazione depressionaria che dall’Atlantico si avvicina all’Europa occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa poco a largo della Penisola Iberica. Lobo del vortice polare che si muove verso la Scandinavia con valori al suolo fino a 975 hPa.

Previsioni meteo per domani, 14 novembre

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito, a tratti anche compatta specie sui settori occidentali. Al pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento al Nord-Ovest con deboli piogge sulla Liguria. In serata e in nottata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni in arrivo su Liguria, Piemonte e Lombardia, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 14 novembre

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo stabile, nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutte le regioni ma con maggiori addensamenti in transito. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi, deboli piogge in arrivo sulla Toscana. Temperature minime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 14 novembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione ma con nuvolosità in aumento sulla Sardegna. Tra la serata e la notte tempo in per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.