Meteo – Maltempo invernale in arrivo in Italia con neve a quote basse al nord anche nelle prossime ore: i dettagli

Aria artica in ingresso sull’Italia

Correnti più fredde di natura artico marittima stanno facendo quest’oggi il loro ingresso sul bacino del Mediterraneo centrale, determinando un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola che si traduce con piogge e temporali localmente anche intensi sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature, ovviamente, subiscono una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Neve a bassa quota al nord

L’abbassamento delle temperature ha favorito sul nostro Paese anche l’abbassamento della quota neve che, al nord, si attesta a quote relativamente basse e fin sui 500/700 metri e, puntualmente, anche più in basso sul Trentino Alto Adige, mentre il maltempo investe principalmente il centro-nord, come scritto in precedenza, con la Protezione Civile che ha emanato un’allerta valida per oggi per alcuni settori.

Prossime ore ancora con maltempo

Le prossime ore vedranno la prosecuzione del maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e temporali localmente anche intensi ancora in ingresso soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma con parziale interessamento anche del meridione: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo qualche rovescio potrebbe coinvolgere il basso versante tirrenico, con neve a quote ancora elevate su questi settori.

Maggiore stabilità altrove con temperature in diminuzione

Le condizioni meteo si manterranno generalmente più stabili e asciutte sulle rimanenti aree della nostra Penisola, con cieli che comunque risulteranno in prevalenza nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, confermeranno una sostanziale diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore e cominciano ad attestarsi ovunque qualche grado al di sotto della media di riferimento.

