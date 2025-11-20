Meteo domani 21 novembre: aria fredda sul Mediterraneo con temperature in calo e neve a bassa quota

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi specie su Campania, Basilicata e Sicilia. Al pomeriggio ancora maltempo con fenomeni sparsi su tutte le regioni. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi, neve in calo fino a 1000 metri sul Molise. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.