Meteo domani 21 novembre: aria fredda sul Mediterraneo con temperature in calo e neve a bassa quota

Situazione sinottica europea
Vasta saccatura depressionaria con aria fredda artico-marittima che raggiunge il Mediterraneo occidentale, portando un peggioramento del tempo in Italia con piogge e neve. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo fino a 1035 hPa nei pressi dell omonime Isole.
Previsioni meteo per domani, 21 novembre
Al Nord: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e fenomeni sparsi di debole o moderata intensità, nevosi fino a 200-500 metri sui rilievi. Al pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni diffuse, generalmente di debole intensità e nevose fino a 300-500 metri. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile soprattutto sull’Appennino settentrionale con neve a quote collinari. Temperature minime e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Al Centro: Al mattino tempo instabile tra Umbria e Marche con deboli fenomeni, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora instabilità sui settori adriatici con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata tempo in generale peggioramento con acquazzoni diffusi, neve sui rilievi fino a 800-1000 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi specie su Campania, Basilicata e Sicilia. Al pomeriggio ancora maltempo con fenomeni sparsi su tutte le regioni. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi, neve in calo fino a 1000 metri sul Molise. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.