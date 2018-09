Meteo Domani 14 Settembre: piogge e temporali sparsi ancora in Italia

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse lungo l’Adriatico e ampie schiarite lungo il Tirreno. Al pomeriggio spazi di sereno man mano sempre più ampi specie sulle coste, qualche nube in più sugli Appennini ove non si escludono isolati acquazzoni. In serata ancora tempo stabile sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi. […]