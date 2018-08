Meteo domani 15 agosto 2018: piogge e temporali anche intensi sull’ Emilia Romagna e regioni centro-meridionali

Al Nord: Al mattino tempo stabile e sole prevalente eccetto in Emilia Romagna con possibili acquazzoni sparsi anche intensi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni salvo qualche pioggia possibile sulle Alpi e sulla Romagna. In serata cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati Nord Orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.