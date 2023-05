Meteo domani 15 maggio: piogge e acquazzoni al sud Italia

Situazione sinottica europea

Anticiclone dalle Isole Azzorre ben saldo in Atlantico con massimi di pressione al suolo fino 1030 hPa appena a nord delle omonime Isole. Circolazione depressionaria con aria fresca in quota presente tra Europa centrale e Mediterraneo centro-occidentale. Questa interessa anche l’Italia dove mantiene attive condizioni di instabilità con acquazzoni e temporali sparsi. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con un minimo al suolo fino a 985 hPa sull’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 15 maggio

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito, maggiori spazi di sereno sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini e Prealpini; soleggiato tra Liguria ed Emilia Romagna. In serata residui fenomeni sui medesimi settori, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito anche compatta tra Lazio ed Abruzzo, qui con possibili pioviggini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo, con precipitazioni anche intense tra Lazio ed Abruzzo; più asciutto in Toscana. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Forti piogge al mattino sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, tempo più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni che insistono sui medesimi settori, senza particolari variazioni. In serata ancora maltempo diffuso, con acquazzoni e temporali su Campania, Molise, Basilicata e Sicilia, variabilità asciutta sulla Sardegna. Temperature minime in calo e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

