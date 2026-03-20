Meteo – Prevalente stabilità nel Weekend, ma non mancheranno temporali e nevicate: ecco dove

Maltempo pomeridiano in Italia

Una breve pausa dal maltempo ha interessato l’Italia tra la serata di ieri e il pomeriggio di oggi, quando una debole circolazione depressionaria presente sul bacino del Mediterraneo centrale ha permesso la formazione di piogge e temporali sparsi, ma localmente anche intensi, principalmente sulle aree interne della Sicilia e della Calabria. La neve scende fino a quote di montagna grazie a temperature spesso inferiori alla media di riferimento.

Prossime ore con maltempo in esaurimento

Il maltempo incorrerà tuttavia in un esaurimento già a partire dalle prossime ore, con condizioni meteo che torneranno generalmente stabili e asciutte su tutto il territorio nazionale. Tale miglioramento sarà peraltro accompagnato anche da schiarite quantomeno parziali, con cieli che risulteranno pertanto pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, confermeranno un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo tuttavia in molti casi leggermente al di sotto della media di riferimento.

Alle porte di un Weekend incerto

L’Italia si trova alle porte di un Weekend che possiamo definire incerto: le condizioni meteo nella giornata di domani sabato 21 marzo rimarranno perlopiù stabili e asciutte, anche se rovesci e temporali potranno formarsi dal pomeriggio lungo tutto l’arco alpino, in maniera localmente anche intensa e con nevicate in discesa a quote di montagna. Possibili isolati temporali pomeridiani anche nelle zone interne della Sicilia. Mentre in quest’ultimo caso i fenomeni si esauriranno entro sera, nel primo l’instabilità potrà continuare ad interessare buona parte del settore alpino anche in serata.

Maltempo al nordovest per domenica, con instabilità pomeridiana lungo i rilievi e immediate circostanze

Nella giornata di domenica 22 marzo le condizioni meteo tenderanno a peggiorare sulle regioni nordoccidentali, dove si attiveranno rovesci e possibili temporali, con miglioramento in arrivo non prima della serata. Dal pomeriggio potranno originarsi anche piogge e temporali localmente anche intensi su tutta la catena dei rilievi montuosi italiana e immediate adiacenze, con neve a quote di montagna. Anche in questo caso un miglioramento avanzerà entro serata, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, risultando al più in lieve e ulteriore aumento.

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