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Meteo domani 21 marzo: weekend che inizia con tempo stabile ma anche locali precipitazioni, ecco dove

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 21 marzo 2026: tempo più stabile sul Mediterraneo ma qualche pioggia sarà possibile dal pomeriggio specie su Alpi e settori interni

Meteo domani 21 marzo: weekend che inizia con tempo stabile ma anche locali precipitazioni, ecco dove
Previsioni meteo in Italia per domani 21 marzo 2026

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che dall’Atlantico si estende verso le Isole Britanniche e poi Mar Baltico con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa. Correnti fredde dai quadranti orientali scorrono invece sull’Europa centro-orientale con una piccola goccia fredda che transita sulle Alpi portando un aumento dell’instabilità. Flusso perturbato con vasti e profondi vortici depressionari tra Groenlandia e Islanda.

Previsioni meteo per domani, 21 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità al Nord-Ovest e sole prevalente altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l’arco alpino con neve oltre i 1200-1400 metri. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento, precipitazioni ancora sulle Alpi con quota neve in calo fin verso gli 800 metri delle Alpi orientali ed i 1200 di quelle occidentali. Temperature minime in lieve rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 21 marzo

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento con nubi sparse e fenomeni in Appennino con neve dai 1200 metri. In serata e nella notte atteso un graduale aumento della nuvolosità, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma tempo asciutto. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 21 marzo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne peninsulare e della Sicilia con locali fenomeni, neve a quote medie. In serata residui fenomeni sulla Sicilia, più asciutto altrove. Nuvolosità in parziale aumento nella notte. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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