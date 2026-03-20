Meteo domani 21 marzo: weekend che inizia con tempo stabile ma anche locali precipitazioni, ecco dove

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione che dall’Atlantico si estende verso le Isole Britanniche e poi Mar Baltico con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa. Correnti fredde dai quadranti orientali scorrono invece sull’Europa centro-orientale con una piccola goccia fredda che transita sulle Alpi portando un aumento dell’instabilità. Flusso perturbato con vasti e profondi vortici depressionari tra Groenlandia e Islanda.

Previsioni meteo per domani, 21 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità al Nord-Ovest e sole prevalente altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l’arco alpino con neve oltre i 1200-1400 metri. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento, precipitazioni ancora sulle Alpi con quota neve in calo fin verso gli 800 metri delle Alpi orientali ed i 1200 di quelle occidentali. Temperature minime in lieve rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 21 marzo

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento con nubi sparse e fenomeni in Appennino con neve dai 1200 metri. In serata e nella notte atteso un graduale aumento della nuvolosità, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma tempo asciutto. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 21 marzo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne peninsulare e della Sicilia con locali fenomeni, neve a quote medie. In serata residui fenomeni sulla Sicilia, più asciutto altrove. Nuvolosità in parziale aumento nella notte. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

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