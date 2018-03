Meteo domani 15 Marzo 2018: tempo perturbato con piogge intense sulle regioni centro-settentrionali italiane

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo generalmente stabile ma con cieli nuvolosi sia sulla Penisola che sulle Isole, deboli piogge solo in Sardegna. Al pomeriggio molte nubi sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari associati a deboli precipitazioni sulla Campania. In serata condizioni di tempo instabile oltre alla Sardegna anche su Campania e Molise, nuvoloso altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati Sud Occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

a cura di Roberto Schiaroli.