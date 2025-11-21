Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Venerdì 21 Novembre
Meteo domani 22 novembre: vortice freddo con tempo instabile in Italia, piogge diffuse e neve in arrivo

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 22 novembre 2025: tempo instabile sul Mediterraneo centrale con vortice freddo che dispensa piogge e neve, temperature sotto media

Previsioni meteo in Italia per domani 22 novembre 2025

Situazione sinottica europea

Vortice colmo di aria fredda che si muove sul Mediterraneo centrale con un minimo di pressione al suolo sul basso Tirreno intorno a 1010 hPa, questo porta nuvole con piogge e neve sull’Italia. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo fino a 1030 hPa sulle omonime Isole. Flusso perturbato che scorre più a nord con diversi minimi al suolo intorno a 1000 hPa tra Islanda e Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 22 novembre

Al Nord: Al mattino residui fenomeni sull’Appennino emiliano-romagnolo con neve fino ai 400-500 metri, asciutto altrove con molte nubi ed ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio poche variazioni con con schiarite anche su Lombardia ed Emilia. Tra la serata e la notte tempo asciutto ovunque con cieli sereni e qualche nube tra Veneto, Friuli e Romagna. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 22 novembre

Al Centro: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, neve in Appennino fino ai 600-900 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con quota neve in lieve calo. In serata e nottata ancora precipitazioni sul versante adriatico con quota neve in calo fin verso i 200-400 metri, schiarite sul versante tirrenico. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 novembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, neve in Appennino oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte residui fenomeni ma con tempo in miglioramento e fiocchi in Appennino fin verso gli 800-1100 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

