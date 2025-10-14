Meteo domani 15 ottobre: maltempo in arrivo al Sud Italia con piogge e temporali anche intensi

Situazione sinottica europea Palude barica sul Mediterraneo con formazione di un minimo di pressione al suolo che porterà nei prossimi giorni un po’ di maltempo su parte della nostra Penisola. Alta pressione ancora centrata sulle Isole Britanniche con valori massimi fino a 1030 hPa. Un profondo minimo di bassa pressione si muove invece sulla Scandinavia con valori fino a 980 hPa.

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e ampi spazi di sereno, salvo locali addensamenti sulle Alpi e isolati fenomeni sul Piemonte. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità in transito e locali piogge sulle Alpi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e addensamenti sparsi, locali piogge sul basso Lazio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole in transito su tutte le regioni. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi, più intensi sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora maltempo con fenomeni diffusi, anche a carattere di temporale sulla Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato con piogge e acquazzoni sparsi, più intensi su Calabria e Basilicata. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

