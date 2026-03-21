Meteo – Prossima settimana irruzione fredda con brusco calo termico e neve a bassa quota?

Circolazione fresca orientale sull’Italia

La presenza di un campo d’alta pressione disteso dall’Oceano Atlantico sino alla Russia, passando per Regno Unito e Mar del Nord sta mantenendo attiva una circolazione più fresca dalla Russia sino al Mediterraneo centro-orientale, caratterizzando le condizioni meteo anche sull’Italia. Instabilità che tenderà ad accentuarsi nel corso del weekend con nuovo calo termico.

Domani impulso freddo dai Balcani

Circolazione orientale che si manterrà attiva nel corso del weekend, piloterà un nuovo impulso freddo dai Balcani nel corso della giornata di domenica. Atteso un nuovo calo termico su tutto il Paese per l’ingresso di masse d’aria più fredde dai Balcani. Tempo che tenderà a peggiorare all’estremo Nordovest con molte nubi e fenomeni su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; possibili nevicate sin verso i 600-800 metri sulle Alpi occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in formazione sui rilievi del centro-sud e Sicilia con possibili nevicate sui settori Peninsulari attorno ai 1200-1300 metri. Asciutto sul resto del Paese, con alternanza di schiarite ad addensamenti. Generale miglioramento serale.

Avvio di settimana più stabile al nord, incerto al centro-sud

Avvio di settimana che farà registrare un aumento del campo barico sul nord Italia con meteo nel complesso stabile. Circolazione fresca ed instabile che insisterà al centro-sud con acquazzoni e nevicate sui rilievi a prevalente ciclo diurno. Mercoledì generale tregua con stabilità su tutto il Paese con momentaneo aumento termico.

Affondo freddo nella seconda metà della settimana?

Anticiclone delle Azzorre che a metà della prossima settimana tenderà a salire di latitudine, favorendo la discesa di una saccatura seguita da masse d’aria fredde d’estrazione polare marittima. Tra giovedì e venerdì possibile fase fredde sull’Europa con interessamento anche del Mediterraneo centrale. Calo termico e peggioramento tardo invernale che potrebbe in tal caso interessare anche l’Italia con temperature al di sotto delle medie e neve a quote relativamente basse. Rimanete aggiornati!

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