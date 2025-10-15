Meteo domani 16 ottobre: piogge e temporali ancora su alcune regioni d’Italia, ecco i dettagli

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli coperti su tutti i settori con deboli piogge sparse, più intense sulla Campania; ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni più intense sui settori peninsulari; asciutto sulla Sicilia e sulla Sardegna. In serata e in nottata poche variazioni con ancora maltempo sulle regioni peninsulari e tempo asciutto e schiarite sulle Isole Maggiori. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari da mossi ad agitati.