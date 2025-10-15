Meteo domani 16 ottobre: piogge e temporali ancora su alcune regioni d’Italia, ecco i dettagli

Situazione sinottica europea
Saccatura in quota che si muove sul Mediterraneo centrale portando ancora maltempo al Sud Italia, più stabile altrove. Campo di alta pressione con massimi al suolo che si estende tra Isole Britanniche e Islanda con valori fino a 1025 hPa. Profonda circolazione depressionaria che si muove invece sulla Scandinavia con un minimo intorno a 980 hPa.
Previsioni meteo per domani, 16 ottobre
Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche addensamento sui rilievi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco o irregolarmente nuvolosi specie sulle Alpi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su Toscana, Lazio e Abruzzo, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui restanti settori, isolati piovaschi sul basso Lazio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli coperti su tutti i settori con deboli piogge sparse, più intense sulla Campania; ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni più intense sui settori peninsulari; asciutto sulla Sicilia e sulla Sardegna. In serata e in nottata poche variazioni con ancora maltempo sulle regioni peninsulari e tempo asciutto e schiarite sulle Isole Maggiori. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari da mossi ad agitati.
