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Meteo domani 17 aprile: rimonta l’alta pressione con tempo stabile, solo locali temporali su queste regioni

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 17 aprile 2026: tempo più stabile grazie alla rimonta dell'alta pressione sull'Europa, solo qualche temporale in sviluppo sui rilievi

Meteo domani 17 aprile: rimonta l’alta pressione con tempo stabile, solo locali temporali su queste regioni
Previsioni meteo in Italia per domani 17 aprile 2026

Situazione sinottica europea

Un campo di alta pressione si espande verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo portando condizioni meteo decisamente più stabili anche sull’Italia, al netto di qualche acquazzone pomeridiano. Vasta circolazione depressionaria che si estende tra Groenlandia e Islanda e si allunga fin sulle Isole Britanniche con un minimo al suolo intorno a 995 hPa.

Previsioni meteo per domani, 17 aprile

Al Nord: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche addensamento alto in transito. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori con tempo asciutto, isolati fenomeni su Alpi e Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime senza variazioni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 aprile

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con sole prevalente ovunque, isolati fenomeni tra Lazio e Abruzzo. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 aprile

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con locali temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori, più asciutto altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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