Meteo domani 17 aprile: rimonta l’alta pressione con tempo stabile, solo locali temporali su queste regioni

Situazione sinottica europea Un campo di alta pressione si espande verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo portando condizioni meteo decisamente più stabili anche sull’Italia, al netto di qualche acquazzone pomeridiano. Vasta circolazione depressionaria che si estende tra Groenlandia e Islanda e si allunga fin sulle Isole Britanniche con un minimo al suolo intorno a 995 hPa.

Previsioni meteo per domani, 17 aprile

Al Nord: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche addensamento alto in transito. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori con tempo asciutto, isolati fenomeni su Alpi e Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime senza variazioni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 aprile

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con sole prevalente ovunque, isolati fenomeni tra Lazio e Abruzzo. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 aprile

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con locali temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori, più asciutto altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

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