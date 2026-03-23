Meteo Roma – Bel tempo fino a metà settimana con temperature in lieve ripresa, affondo freddo a seguire

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una circolazione depressionaria in movimento tra Mediterraneo centrale e Balcani, portando ancora correnti fresche da est sull’Italia e residua instabilità al Sud, mentre al Centro-Nord tempo stabile con schiarite grazie ad un aumento del campo barico con l’anticiclone delle Azzorre che si espande da ovest. Prossimi giorni con stabilità prevalentemente, ma nella seconda parte di settimana in arrivo affondo freddo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi lunedì 23 marzo

Avvio di settimana stabile sul Lazio. Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli soleggiati e nubi sparse sul Lazio centro-meridionale. Al pomeriggio locali fenomeni in sviluppo nelle zone interne con neve in Appennino fin verso i 1200-1300 metri. In serata torna la stabilità diffusa con ampie schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime su Roma e comprese tra i +6/+7°C della notte ed i +15/+16°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma martedì 24 marzo

Giornata all’insegna del bel tempo sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio attesa stabilità diffusa su tutta la regione con cieli prevalentemente soleggiati, salvo qualche addensamento pomeridiano al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in rialzo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +6/+7°C della notte ed i +17/+18°C del primo pomeriggio.

Bel tempo fino a metà settimana, poi peggioramento e calo termico

Graduale aumento della pressione favorirà condizioni meteo stabili sulla Capitale. Fino a mercoledì attesa stabilità diffusa con ampio soleggiamento sul Lazio. A seguire atteso un peggioramento in Italia tra giovedì e venerdì per la discesa di un nuovo impulso freddo, ma con minimo al suolo che dovrebbe muoversi lungo l’Adriatico. Su Roma atteso un calo termico e qualche pioggia nella giornata di giovedì, per poi migliorare nuovamente tra venerdì ed il weekend.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile fino a metà settimana con anche una lieve ripresa delle temperature. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!