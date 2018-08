Meteo domani 18 agosto 2018: piogge o temporali al pomeriggio al centro-sud Italia, sole prevalente in pianura Padana

Al Centro: Al mattino cieli sereno o poco nuvoloso e tempo generalmente stabile. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo generalmente asciutto sia sul Tirreno che sull’Adriatico ma con nubi sparse, possibili piogge solo in Appennino. In serata cieli poco nuvolosi su tutte le regioni senza fenomeni di rilievo salvo qualche pioggia sui rilievi. Temperature minime senza variazioni e massime in aumento. Venti deboli o moderati da Ovest. Mari poco mossi o localmente mossi.