Meteo Domani, 18 Novembre 2019: piogge sparse e neve in Italia, fiocchi a quote medie

La situazione sinottica sull’Europa

Una vasta circolazione depressionaria insiste sull’Europa centrale con un minimo al suolo fino a 1005 hPa sulla Germania, determinando condizioni di tempo instabile anche sulla nostra Penisola. Un profondo minimo di bassa pressione, con valori al livello del mare fino a 965 hPa, insiste a Sud Est della Groenlandia, mentre l’anticiclone delle Azzorre si trova invece nella sua sede naturale in pieno oceano Atlantico con valori al suolo fino a 1025 hPa poco a Sud delle omonime Isole. Sull’Europa orientale insiste un altro vasto anticiclone con valori di pressione sempre fino a 1025 hPa sulla Russia.

Previsioni meteo per domani, 18 Novembre 2019: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo generalmente stabile su tutte le zone ma con molte nubi sparse anche compatte. Al pomeriggio tempo in peggioramento con precipitazioni specie sui settori centro orientali, più asciutto ad Ovest ma con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di generale instabilità con piogge, acquazzoni e neve, più stabile solo sul Piemonte. Neve sui rilievi, localmente sotto gli 800-900 metri. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti in rotazione. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino piogge e acquazzoni sul versante tirrenico, più asciutto su quello adriatico con locali spazi di sereno. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile su Toscana, Lazio e Umbria con fenomeni a tratti anche intensi, più stabile sulle altre regioni ma con molte nubi. In serata ancora acquazzoni e temporali anche intensi sia sulle coste che sulle zone interne con neve in Appenino. Neve sui rilievi in calo fino a 1300-1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti da Sud o da Ovest. Mari da molto mossi ad agitati.